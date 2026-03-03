Скелетът на трицератопс, който десетилетия наред е бил изложен в музей в Уайоминг, САЩ, ще бъде пуснат на търг, съобщава "Асошиейтед прес".

Това е рядък случай, в който динозавър, изложен в музей, отива на търг, точно когато пазарът на праисторическите гиганти достига рекордни висоти.

Фосилът, наречен „Трей“, ще бъде отворен за наддаване от 17 до 31 март в онлайн платформа за аукциони, основана от печелилия „Грами“ артист и продуцент Фарел Уилямс. Предварителната оценка на фосила е между 4,5 и 5,5 милиона щатски долара.

Снимка: БТА/АП

Датиращ от преди повече от 66 милиона години, от края на периода креда, Трей е открит близо до Луск, Уайоминг, през 1993 г. от Лий Кембъл и покойния Алън Графъм, палеонтолог, който е направил многобройни значими открития през живота си.

Дългият 5,3 метра тревопасен динозавър посрещаше посетителите на тържественото откриване на Динозавърския център на Уайоминг в Термополис през 1995 г. и остана там назаем до 2023 г.

След като наскоро беше продаден в частна сделка, сега той се намира в Сингапур, където може да бъде разгледан от частни лица до края на март.

Снимка: БТА/АП

Трей „има този културен аспект, който много от фосилите, които се продават на търг в наши дни, просто не притежават“, каза палеонтологът Андре ЛуДжан, който работи с онлайн платформата за аукциони за подготовката на фосила за търга. „Той е свързан с хората и без съмнение е вдъхновил малките деца, които са го видели, да се насочат към кариера в палеонтологията.“

Снимка: БТА/АП

В последните години фосилите на динозаври стават все по-популярна форма на инвестиция. През 2024 г. останките на стегозавъра Апекс бяха продадени на търг за 44,6 милиона долара, с което се счупи предишният рекорд от 31,8 милиона долара, платен през 2020 г. за скелета на тиранозавър рекс Стан.

Силният пазар тревожи някои палеонтолози, тъй като важни екземпляри могат да изчезнат в частни колекции, лишавайки учените от важни възможности за изследвания. Публичните музеи „са напълно изключени от експлодиращия пазар“, каза Кристи Къри Роджърс, палеонтолог в Макалестър Колидж в Минесота.

Редактор: Ивета Костадинова