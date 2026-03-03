Снимка: БТА
Техеран дава приоритет на вътрешното снабдяване
Иранските власти забраниха днес износа на хранителни продукти в условията на война, съобщи полуофициалната новинарска агенция „Тасним”.
„Износът на всички хранителни и селскостопански продукти е забранен до второ нареждане. Правителството дава приоритет на снабдяването на населението с основни стоки”, се казва в съобщението, публикувано от свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция медия.
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
Иранските власти въведоха план за действие при извънредна ситуация още в събота – първия ден от войната, започнала с американски и израелски удари.
