Иранските власти забраниха днес износа на хранителни продукти в условията на война, съобщи полуофициалната новинарска агенция „Тасним”.

„Износът на всички хранителни и селскостопански продукти е забранен до второ нареждане. Правителството дава приоритет на снабдяването на населението с основни стоки”, се казва в съобщението, публикувано от свързаната с Корпуса на гвардейците на Ислямската революция медия.

Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната

Иранските власти въведоха план за действие при извънредна ситуация още в събота – първия ден от войната, започнала с американски и израелски удари.

Редактор: Мария Барабашка