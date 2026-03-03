-
Психолог: Перфекционизмът е болестта на съвременните успяващи хора
-
Загадките в биографиите на Христо Ботев и Васил Левски
-
Историк: Разделя ни съвременната интерпретация, а не самата история
-
Мирела Иванова: Нека 3 март бъде пример за това, че можем да работим заедно за България
-
Бони Петрунова: Хората днес не могат да си представят какво е да чакаш Освобождението 500 години
-
„Пресечна точка”: За свободата, почитта към героите и евакуацията на българи от Близкия изток
Гледайте цялата емисия
Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни