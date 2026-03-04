-
Прoучване: До 2035 година повече от половината население на планетата ще бъде с наднормено тегло
Fuelo: Цените на горивата у нас остават сравнително стабилни
Започна евакуацията на българи от Оман, Дубай и Абу Даби
Как най-често пътува българинът и колко харчи за транспорт
Заради обрушване на скатове: Въвежда се временна организация на движението на АМ „Струма“
Заради високите сметки за ток: Все още се очакват резултатите от проверките на КЗП
