Парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) настоя за оставката на министъра на земеделието Иван Христанов. Представители на формацията отидоха в Министерството на земеделието и храните, за да проведат “изслушване” с него, след като такова не се състоя в пленарната зала. Министърът не е бил в кабинета си.

От формацията на Слави Трифонов поискаха изслушване на министъра заради кадровите му назначения с твърденията, че в екипа му има компрометирани лица.

Депутатът Станислав Балабанов посочи конкретни примери, сред които Ангел Мавровски от кабинета на министъра, който по данни на ИТН е заличен от регистъра като ветеринарен лекар. Балабанов спомена и асистентка на министъра, която по думите му е била задържана с амфетамини през ноември 2025 г.

„С цялата си парламентарна група отиваме в Министерството на земеделието, за да се опитаме да изслушаме Христанов, което не се случи в пленарната зала. Използвам момента за пореден път да призова президента Йотова да му поиска оставката“, заяви Балабанов пред медии, цитиран от БТА.

По информация на ИТН в Министерството на земеделието е създаден „минищаб“ на партия „Единение“, която наскоро се е регистрирала за участие в изборите. "Председател на формацията е Иван Христанов, а регистрацията е извършена от неговия брат", твърди Балабанов.

В позиция, публикувана във Facebook, Иван Христанов коментира, че „лица са нахлули“ в министерството и заяви, че няма да се поддаде на натиск да освободи екипа си.

„Причината е много проста - имам много силен екип и за тези лица е критично важно аз да остана без него. Никога няма да се получи да си прогоня екипа“, посочва той.

По повод разпространена негова снимка с асистентка и Ивайло Мирчев, министърът заявява, че тя е фалшива и вече е била разобличена от фактчек. Според него атаките се превръщат в нападение срещу гражданските организации, които по думите му са жизненоважни за изграждането на обществото.