-
Мария Златарева: Всяко трето дете у нас е в риск от бедност и социално изключване
-
Солидарност в трудни времена: Как туризмът помогна на бежанци и туристи
-
Как ще се отрази войната в Близкия изток на резервациите за зимния сезон у нас
-
Здрави бебета живеят 9 месеца в болница: Търси се общ дом за близнаците
-
Кризисният щаб: Не можем да съдействаме на българи извън засегнатия регион в Близкия изток
-
Затлъстяването - хронично заболяване: Всеки четвърти българин е с наднормено тегло
Гледайте цялата емисия
Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни