Родители на 6-годишно дете сигнализираха за необичаен метод на лечение в Спешния център в Разлог. По думите им счупеният крак на момичето бил обездвижен с картон, наподобяващ кутия от пица, и бинт. Ден по-късно по същия начин е бил имобилизиран и кракът на 3-годишно дете.

След като 6-годишната Ивайла пострадала по време на ски училище в Банско и счупила крака си, нейни близки твърдят, че в спешния кабинет видели, че кракът е обездвижен с помощта на картон и бинт.

От Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград обясниха, че не е използвана стандартна крамерова шина, тъй като тя е твърде широка и груба за малки деца. По думите на директора д-р Красимир Михайлов медиците са преценили да направят по-щадяща имобилизация с по-дебел картон, памук и бинт. Той подчерта, че не е имало опасност за състоянието на детето.

От Спешния център допълниха, че на придружителите било предложено да закупят от близка аптека олекотена детска шина за еднократна употреба. Според семейството подобно предложение не е било направено, но ако е имало такова, те щели да заплатят необходимата сума.

Като проблем от Спешна помощ посочиха липсата на обособен приемен кабинет за подобни случаи в болницата в Разлог. Според тях не е необходимо всеки пациент с подобна травма да бъде транспортиран до София или Благоевград. От болницата заявиха, че разполагат с отделение по хирургия и травматология, но приемат пациенти при необходимост от хоспитализация. В конкретния случай такава нужда не е била установена.

Близките на детето твърдят, че заради недостатъчното обездвижване Ивайла е била в силен шок и болка. След случая в Спешния център е издадена заповед при фрактури обездвижването да се извършва единствено с медицински шини.