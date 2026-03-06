Снимка: iStock
Няколко експлозии разтърсиха столицата на Бахрейн – Манама. Властите задействаха сирени за тревога на фона на продължаващата иранска ответна кампания в района на Персийския залив.
Министерството на вътрешните работи призова населението да запази спокойствие и да потърси укритие.
Ирански ракетен удар порази рафинерия в Бахрейн
„Сирената беше задействана. Гражданите и жителите се призовават да запазят спокойствие и да се насочат към най-близкото безопасно място”, се казва в изявление на ведомството, публикувано в социалната мрежа X.
The siren has been sounded .Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place— Ministry of Interior (@moi_bahrain) March 6, 2026
