Ирански ракетен удар предизвика пожар в основната държавна петролна рафинерия на Бахрейн. Иран продължава атаките си в района на Персийския залив за шести пореден ден, предаде АФП.

Пожарът в рафинерията "Bapco Energies" бил овладян малко по-късно. Няма данни за пострадали, а производствените операции продължават, добавиха държавните медии.

По-рано днес Великобритания съобщи, че временно изтегля част от служителите на посолството си и техните семейства от Бахрейн заради влошената ситуация със сигурността.

Междувременно част от служителите на западни посолства в Рияд са получили указание да останат на закрито, съобщиха дипломатически източници, след нападение срещу комплекса на посолството на Съединените щати по-рано тази седмица. Най-малко 13 души са загинали в държавите от Персийския залив, включително седем цивилни, откакто Иран започна ударите си в събота. Вашингтон съобщи, че шестима американски военнослужещи са били убити, включително четирима в Кувейт.

Редактор: Дарина Методиева