Великобритания обяви, че временно изтегля част от служителите и техните семейства от посолството си в Бахрейн, докато Иран продължава кампанията си за ответни действия в региона на Персийския залив.

„Поради продължаващата ситуация със сигурността Обединеното кралство предприе предпазна мярка, като временно изтегли част от служителите на посолството и техните семейства", се посочва в изявление на властите, публикувано в Instagram. „Нашето посолство продължава да работи“, се казва още в съобщението, като се добавя, че „ситуацията е сериозна и не очакваме тя да приключи през следващите дни“.

Ескалация на напрежението в Близкия изток: Нови заплахи от Иран, удари на Израел и прехванати ракети в региона

Припомняме, че на 3 март Държавният департамент на САЩ обяви, че е наредил на правителствени служители, които нямат задължения за действие при извънредни ситуации, да напуснат Бахрейн, Ирак, Катар, Йордания и Кувейт, заедно със своите семейства.

Редактор: Дарина Методиева