Владимир Зографски отново пренаписа историята в ски скококовете в България. Той стана първият българин, качил се с подиума за Световната купа след грандиозен успех на състезаниято в Лахти, Финландия.

Владимир Зографски с рекорд за България в олимпийските ски скокове

Със скок от 124,5 метра Зографски заемаше четвъртото място. Но водача в класирането - Домен Превц от Словения, беше дисквилификациран заради 1 сантиметър по-дълги ски. Така сънародникът ни се качи на подиума, а изоставането му от победителя Филип Раймунд от Германия беше само 2,1 точки. Втори остана австриецът Даниел Чофениг.