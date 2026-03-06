Ново посегателство срещу българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля предизвика реакция от българското външно министерство. По сградата на клуба са изписани графити с надпис „Македония на македонците“ и символи с неприлично съдържание. Снимки от вандалската проява бяха публикувани в социалните мрежи.

От Министерството на външните работи съобщиха, че наблюдават с тревога поредното посегателство срещу обект на българската общност в Република Северна Македония. В позиция по случая заместник-министърът на външните работи Марин Райков заяви, че подобни действия са пореден сигнал за нарастващото напрежение срещу гражданите, които се самоопределят като македонски българи.

Вандалска атака над българското посолство в Скопие (ВИДЕО+СНИМКИ)

По думите му вандализмът е отражение на политически спонсорирана кампания срещу хиляди граждани на страната, които открито заявяват българската си идентичност. Райков подчерта, че България очаква официалните власти в Република Северна Македония да реагират адекватно и да предприемат действия съобразно поетите ангажименти към европейските институции.

От външното министерство припомнят, че тези ангажименти са заложени в Европейския консенсус от юли 2022 г., както и в контекста на европейската перспектива на страната.

За вандалския акт съобщи и председателят на клуба Люпчо Георгиевски. Той публикува видео, на което се вижда как двама маскирани мъже напръскват със спрей камерата за видеонаблюдение над входа на сградата. По думите му това е поредният вандалски акт срещу организацията.

Редактор: Дарина Методиева