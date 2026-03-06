Лидерите на Италия, Великобритания, Франция и Германия се договориха за дипломатическо и военно координиране в отговор на ескалацията на конфликта в Близкия изток.

Британският премиер Киър Стармър, италианската му колежка Джорджа Мелони, германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон са провели телефонен разговор, в който са се разбрали да работят заедно за дипломацията и военната координация в отговор на военната ескалация.

Ръководителите на ЕС ще проведат разговори с лидери от Близкия изток за войната с Иран

Редактор: Маргарита Стоянчева