Снимка: iStock
Това съобщи говорител на председателя на Европейския съвет
Ръководителите на Европейския съюз ще проведат в понеделник видеоконферентна среща с лидери от Близкия изток, посветена на войната в региона. Това съобщи говорител на председателя на Европейския съвет.
„Този обмен ще предостави възможност да бъдат изслушани оценките на лидерите за ситуацията и да се обсъди по-нататъшната подкрепа от страна на ЕС и неговите държави членки за страните в региона, както и начините за прекратяване на настоящия конфликт“, посочи говорителят, цитиран от АФП.
Говорителят не уточни кои лидери от Близкия изток ще участват в срещата с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
Редактор: Иван Петров
