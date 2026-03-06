Ръководителите на Европейския съюз ще проведат в понеделник видеоконферентна среща с лидери от Близкия изток, посветена на войната в региона. Това съобщи говорител на председателя на Европейския съвет.

„Този обмен ще предостави възможност да бъдат изслушани оценките на лидерите за ситуацията и да се обсъди по-нататъшната подкрепа от страна на ЕС и неговите държави членки за страните в региона, както и начините за прекратяване на настоящия конфликт“, посочи говорителят, цитиран от АФП.

Говорителят не уточни кои лидери от Близкия изток ще участват в срещата с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Редактор: Иван Петров