Държавният департамент на САЩ обяви, че е одобрил продажбата на 12 000 453-килограмови бомби на Израел. Сделката е на стойност 151,8 милиона долара, предава БТА.

Решението е взето от държавния секретар Марко Рубио, който е преценил, че има спешна необходимост от боеприпасите. Заради това е била отменена стандартната процедура, при която подобни сделки подлежат на предварителен преглед от Конгреса на САЩ.

В уведомлението до Конгреса се посочва, че законодателите ще бъдат заобиколени при разглеждането на продажбата. Не се уточнява къде Израел планира да използва доставените боеприпаси.

Според документа предложената продажба ще подобри способността на Израел да отговори на настоящи и бъдещи заплахи, ще укрепи отбраната на страната и ще служи като средство за възпиране на регионални заплахи.

