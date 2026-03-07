Великобритания е готова да окаже подкрепа за отбраната на Саудитска Арабия при необходимост. Това заяви британският премиер Киър Стармър по време на разговор с престолонаследника Мохамед бин Салман, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

По думите на говорителка на британското правителство Обединеното кралство изпраща в региона допълнителни изтребители, хеликоптери и разрушител.

Напрежението в региона се засили след началото на конфликта в Близкия изток, започнал с удари на САЩ и Израел срещу Иран. Оттогава Техеран нанася ответни атаки, включително в района на Персийския залив.

Според саудитското министерство на отбраната силите на кралството са унищожили три дрона източно от столицата Рияд, както и три ракети, насочени към военновъздушната база „Принц Султан“, където са разположени американски военни.

По време на разговора си Стармър и Бин Салман са обсъдили и засилване на сътрудничеството в областта на разузнаването в рамките на отбранителните операции. Саудитският престолонаследник е подчертал и предприетите мерки от кралството за увеличаване на световните доставки на петрол и стабилизиране на пазара.

Великобритания вече участва в защитата на региона. През последните дни британски сили са свалили дронове над Йордания и Ирак, а по-рано ирански дрон е атакувал британска военна база в Кипър.

Редактор: Ралица Атанасова