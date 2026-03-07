Иран обвини САЩ в намеса във вътрешните работи на страната, след като Доналд Тръмп заяви, че трябва да участва в избора на наследник на върховния лидер Али Хаменей, пише БТА.

Иранският представител в ООН Амир Саид Иравани заяви в централата на организацията в Ню Йорк, че подобни изявления представляват нарушение на принципа за ненамеса във вътрешните работи на държавите.

По думите му Иран е суверенна държава и изборът на нов върховен лидер ще бъде направен съгласно конституционните процедури и без външна намеса.

По-рано Тръмп заяви в интервю за сайта Axios, че трябва да бъде включен в процеса по избор на наследник на Хаменей и намекна, че не подкрепя възможността синът му Моджтаба Хаменей да поеме поста.

Иравани съобщи още, че най-малко 1332 ирански цивилни са загинали при ударите на Израел и САЩ, а хиляди други са ранени, предаде Ройтерс. Според него отговорът на Техеран на атаките е „законен и пропорционален“.

Редактор: Ралица Атанасова