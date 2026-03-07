Избухнал е пожар, който е бил овладян, посочват местните власти

Отломки от ирански дрон, прехванат от противовъздушната система на ОАЕ, удариха небостъргач в популярната "Дубай Марина". Нанесени са щети по фасадата на многоетажната жилищна сграда, съобщава "Анадолската агенция". 

Избухнал е пожар, който е бил овладян, посочват местните власти. 88-етажната сграда, в която има 280 апартамента и 4 подземни нива, е била евакуирана. Не се съобщава за жертви или пострадали.

