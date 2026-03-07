Снимка: БТА
Избухнал е пожар, който е бил овладян, посочват местните власти
Отломки от ирански дрон, прехванат от противовъздушната система на ОАЕ, удариха небостъргач в популярната "Дубай Марина". Нанесени са щети по фасадата на многоетажната жилищна сграда, съобщава "Анадолската агенция".
BREAKING: Targeted drone strike reportedly hit a high-rise building in Dubai Marina. Situation still developing.#Breaking #Dubai #DubaiMarina #Iran #MiddleEast pic.twitter.com/Fhzj3fiuzS— News (@NewsSportzz) March 7, 2026
Избухнал е пожар, който е бил овладян, посочват местните власти. 88-етажната сграда, в която има 280 апартамента и 4 подземни нива, е била евакуирана. Не се съобщава за жертви или пострадали.
ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Станимира Шикова
Последвайте ни