Те са легендите на българската сцена - братя Аргирови, които с години вдъхновяват поколения с музиката си и незабравими хитове. След световни обиколки и безброй концерти у нас, те се завръщат с нова доза вдъхновение.

Братя Светослав и Благовест Аргирови гостуваха в студиото на „Събуди се“, където разказаха за музикалното си пътешествие и силата на българската сцена. „Жените са най-голямото богатство за мъжете. Без тях просто не можем“, споделиха изпълнителите по случай Деня на жената, като обясниха, че дългата им любов с половинките им се поддържа с разбиране и приятелство, което надгражда първоначалната „огнена“ любов.

Акцент в разговора бе тяхната последна съвместна песен „Заедно българи сме“. Аргирови разказаха, че идеята за песента е била първоначално изненадваща за тях, но Христо Стоичков подкрепил проекта и сам се включил с пеене. „Репетирахме 5–6 часа на Черноморието, за да се получи всичко перфектно. Ицо е истински професионалист - идва по-рано и работи три пъти повече от другите“, споделиха те.

Песента носи послание за обединение: „Крайно време е българите да разберем, че сме силни, когато сме заедно. Съединението прави силата – това е идеята“, обясниха братята.

Аргирови не пропуснаха да отбележат значението на сценичните премиери и връзката им с публиката. Последната премиера на песента се състоя по време на 60-годишнината на Христо Стоичков, където залата буквално избухна в танци и хорá. „Ритъмът 9/8 е в гена на българина – няма човек, който да го чуе и да не стане“, споделиха те.

„Трябва сами да създаваме щастието и добрата среда около нас. Музиката, любовта и спортът могат да ни обединят, ако имаме желание и разбирателство“, заключиха изпълнителите.

