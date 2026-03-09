Хиляди души излязоха по улиците на град Индор в централна Индия, за да отпразнуват фестивала „Ранг Панчами“. Той се отбелязва пет дни след индуисткия празник на цветовете – "Холи".

Празникът се чества в началото на пролетта. Хората танцуваха по улиците, а във въздуха се разпръскваха цветна боя и конфети. "Холи" има митологично значение, защото е свързан с вечната любов между индуисткия бог Кришна и Радха.

Редактор: Станимира Шикова