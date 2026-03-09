-
На бързи обороти: Монтана отбеляза 8 март с женско рали
"Непознатите земи": Етиопия - земята на древните чудеса и свещените църкви
Сусамената каша става световен тренд за Деня на жената
Безплатен магазин помага на нуждаещи се във видинското село Арчар
Отбелязваме 8 март - Ден на жената
Най-голямото изложение на цветя се проведе във Филаделфия
Празникът символизира победата на доброто над злото чрез цветове
Хиляди души излязоха по улиците на град Индор в централна Индия, за да отпразнуват фестивала „Ранг Панчами“. Той се отбелязва пет дни след индуисткия празник на цветовете – "Холи".
Празникът се чества в началото на пролетта. Хората танцуваха по улиците, а във въздуха се разпръскваха цветна боя и конфети. "Холи" има митологично значение, защото е свързан с вечната любов между индуисткия бог Кришна и Радха.
Започна най-големият религиозен фестивал в света - "Кумб Мела" в Индия
