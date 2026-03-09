-
Какви са потребителските ползи за държавите в еврозоната
Щит за България ли е еврозоната на фона на икономическата нестабилност и конфликта в Близкия изток? Темата коментира журналистът Йордан Бързаков в рубриката „Еврото – въпроси и отговори”.
"Еврозоната не е универсална помощ по време на криза. Тази в Близкия изток е енергийна и еврозоната и Европейската централна банка няма какво да направят в настоящата ситуация", заяви журналистът. По думите му сценарият за глобална рецесия е напълно възможен, ако блокадата на Ормузкия проток и военните действия в Близкия изток продължат повече от месец.
Той посочи още, че инфлацията в еврозоната при кризи е по-ниска, отколкото в държавите извън еврозоната. Бързаков представи и потребителските ползи за страните, приели единната валута, сред които са по-ниска безработица, по-ниски лихви по кредитите, по-бързо възстановяване на доходите, по-стабилни спестявания, по-висока социална подкрепа.
Цената на петрола премина границата от 100 долара за барел
Журналистът очерта и различните инструменти, които ЕЦБ има на разположение за помощ при така наречените екзогенни външни шокове:
► Програма за пазарите на държавни облигации (при криза с дълговете);
► Програма за спешни покупки;
► Инструмент за премахване на разлики в лихвите;
► Количествени облекчения;
► Програма за спешна ликвидност.
Повече по темата гледайте във видеото.
