Мандатът на Лаура Кьовеши изтича през октомври
Съветът на Европейския съюз постигна съгласие за назначаването на Андрес Ритер за нов главен прокурор на Европейската прокуратура (EPPO). Той ще встъпи в длъжност на 1 ноември 2026 г., тъй като мандатът на настоящия титуляр на поста - Лаура Кьовеши, изтича на 30 октомври.
Ритер е част от германското държавно обвинение от 1995 г., като през годините е ръководил различни прокуратури. От 2020 г. заема поста заместник европейски главен прокурор.
⇒ Роля и мандат
Европейският главен прокурор ръководи Европейската прокуратура, организира нейната работа и я представлява в отношенията ѝ с другите институции в Блока, с държавите членки и трети страни.
Постът се заема за седемгодишен мандат без право на подновяване.
Европейските прокурори, заедно с главния обвинител, формират колегиума на Европейската прокуратура. Те наблюдават провеждането на разследванията и наказателните производства. Съветът назначава по един европейски прокурор от всяка от 24-те участващи държави членки.
⇒ Следващи стъпки
Европейският главен прокурор се назначава по общо съгласие между Съвета на ЕС и Европейския парламент. Назначението трябва и да бъде потвърдено от Европейския парламент.
⇒ История
EPPO е независим орган на ЕС, който отговаря за разследването, повдигането на обвинения и довеждането до съд на обвинени в престъпления, засягащи финансовите интереси на Съюза. Сред тях са корупция и измами, включително и такива с ДДС, на стойност над 10 млн. евро. Делата се разглеждат от компетентните съдилища в държавите членки.
Първият европейски главен прокурор Лаура Кьовеши беше назначена през 2019 г. До края на 2025 г. Европейската прокуратура е водила 3602 активни разследвания, като оценените щети за бюджета на ЕС и националните бюджети надхвърлят 67,2 млрд. евро.
В момента в Европейската прокуратура участват 24 държави членки: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Испания и Швеция.Редактор: Маргарита Стоянчева
