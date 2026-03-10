Снимка: "Булфото"
-
Втора среща на върха за ядрена енергия: България участва в един от най-важните енергийни форуми в света
-
Еманюел Макрон посети самолетоносача „Шарл дьо Гол” в източното Средиземноморие
-
Парламентът на извънредно заседание заради кризата с горивата
-
Великденският бонус към пенсиите: Какво мислят партиите за добавките за възрастните
-
Европрокуратурата не коментира твърденията на Теодора Георгиева за заплахи срещу нея
-
Наталия Киселова за великденските добавки: Подходът е юридически неправилен, не са заложени в удължителния бюджет
Исканията са той да освободи кабинета на главния прокурор
Пореден протест на „Правосъдие за всеки” тази вечер пред Съдебната палата в София. Исканията на протестиращите са Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор.
Протестът се организира съвместно с младежите от сдружение „Студенти против мафията”. Той е в подкрепа на усилията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който предложи смяна на и.ф. главен прокурор. Предложението ще бъде обсъдено от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.
Сблъсъци между протестиращи и полиция пред кабинета на Сарафов в Съдебната палата (ВИДЕО+СНИМКИ)Редактор: Ивайла Маринова
Последвайте ни