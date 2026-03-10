Пореден протест на „Правосъдие за всеки” тази вечер пред Съдебната палата в София. Исканията на протестиращите са Борислав Сарафов да освободи кабинета на главния прокурор.

Протестът се организира съвместно с младежите от сдружение „Студенти против мафията”. Той е в подкрепа на усилията на служебния правосъден министър Андрей Янкулов, който предложи смяна на и.ф. главен прокурор. Предложението ще бъде обсъдено от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на 11 март.

Сблъсъци между протестиращи и полиция пред кабинета на Сарафов в Съдебната палата (ВИДЕО+СНИМКИ)

Редактор: Ивайла Маринова