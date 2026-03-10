Само седмица след началото на американо-израелската операция срещу Иран очевидно конфликтът се разширява и всички съседни на Техеран държави изпитват гнева на режима, чийто лидер беше убит още в първите часове на войната. И докато Доналд Тръмп поиска да участва в избора на наследник на Али Хаменей, а Израел заплаши, че новият върховен лидер ще е следващата мишена, Иран направи избор, с който каза на враговете си, че няма намерение да преговаря, камо ли да капитулира.

Цените на петрола стигнаха рекордните 120 долара за барел. Международният валутен фонд предупреди да се готвим за немислими последствия върху световната икономика заради конфликта.

В Европа страх подклаждат свалени ракети в близост до Кипър и Турция. У нас американските самолети на летище „Васил Левски“ будят допълнителна тревога, а рисковете от бежанска вълна при продължителен конфликт напомнят за кризата, която преживява континента ни след кризата в Сирия.

Какви са рисковете за България и ЕС от войната в Близкия изток коментира бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев.

