Снимка: Пресцентър АПИ
-
В очакване на пролетта: Настъпва период със слънчево време
-
След ремонт за над 1 млн. евро: Напукани плочки и неработеща платформа край крепостта „Баба Вида“
-
Показаха бебетата лъвчета в зоопарка в Стара Загора
-
Промени в движението преди честванията на 3 март
-
След високите сметки за ток: Какво ще покажат проверките на КЗП и данните на ЕРП-тата
-
Видин атакува Световен рекорд на "Гинес" за най-дълга мартеница
За тези, за които преминаването е наложително има алтернативни маршрути
Важна информация за пътуващите през „Дунав мост“ при Русе – авариен ремонт на пътната настилка спира движението за пет часа днес. Преминаването по граничния мост няма да е възможно между 10 и 15 часа, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Причината – натовареният трафик по трасето е компрометирал настилката, която не е ремонтирана скоро, а това създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
Две коли се удариха челно преди Дунав мост при Русе (СНИМКИ+ВИДЕО)
За тези, за които преминаването е наложително, са предвидени алтернативни маршрути:
- Първокласният път I-1 София – Видин и „Дунав мост 2” за преминаване в Румъния.
- Пътят I-7 Силистра – Шумен (от връзката с АМ „Хемус”) до ГКПП „Силистра”.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни