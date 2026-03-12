Важна информация за пътуващите през „Дунав мост“ при Русе – авариен ремонт на пътната настилка спира движението за пет часа днес. Преминаването по граничния мост няма да е възможно между 10 и 15 часа, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Причината – натовареният трафик по трасето е компрометирал настилката, която не е ремонтирана скоро, а това създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия.

За тези, за които преминаването е наложително, са предвидени алтернативни маршрути:

- Първокласният път I-1 София – Видин и „Дунав мост 2” за преминаване в Румъния.

- Пътят I-7 Силистра – Шумен (от връзката с АМ „Хемус”) до ГКПП „Силистра”.

Редактор: Дарина Методиева