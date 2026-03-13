Служебният министър на финансите Георги Клисурски представи параметрите на удължителния закон.

„Общините да имат възможност да извършват повече разходи, отколкото в момента, до размера и на събраните собствени приходи. Бих искал да откроя възможността, която се предоставя, Министерският съвет да сключи споразумение с Европейската комисия за подписване на договора по механизма SAFE за повишаване на отбранителните способности на България в пълния размер, одобрен от Европейската комисия, до 3 милиарда и 261 милиона евро", каза Клисурски, цитиран от БГНЕС.

Днес удължителният бюджет влезе на първо четене в пленарната зала. В четвъртък депутатите в ресорната комисия го приеха за по-малко от 40 минути, без почти никакъв дебат.

Настоящото удължаване важи за три месеца и изтича на 31 март, но второто такова е написано така, че да важи до приемане на редовен държавен бюджет.

Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

Удължителният закон позволява на държавата да харчи до размера на разходите за същия месец на изминалата година, но не повече от събраните от държавата приходи. Данните за февруари тази година сочат, че хазната е на дефицит от 900 милиона евро.

След проведен тази сутринПредседателски съвет в дневния ред бяха включени още пет допълнителни точки.

Народните представители разглеждат на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане.

В програмата е включен още проект на решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да внесе законопроект за ратифициране на споразумението за присъединяване към Борда за мира.

Предвижда се също парламентът да избере подуправител на Българската народна банка и ръководител на управление „Емисионно“.

Депутатите ще обсъдят и проект на решение, внесен от народни представители от „ДПС - Ново начало“, за предприемане на мерки срещу ценовия шок, предизвикан от високите цени на суровия петрол и природния газ.

Депутатите приеха удължителния бюджет на първо четене

В рамките на днешното пленарно заседание се очакват изслушвания на министъра на вътрешните работи Емил Дечев и вицепремиера и министър на правосъдието Андрей Янкулов. Те ще представят информация за нови данни, свързани с твърдения за оказван натиск върху разследващите екипи по случаите със смъртните инциденти край хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

Депутатите решиха пленарното заседание да бъде удължено до изчерпване на всички шест включени точки в дневния ред.