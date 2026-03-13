„Пратиха един проектобюджет, подкрепихме им го. Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания”. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там.

Удължителният закон за бюджета беше приет на първо четене от пленарната зала

Редактор: Ина Григорова