В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там
„Пратиха един проектобюджет, подкрепихме им го. Вместо да благодарят, те правят безумни изказвания”. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.
В Разград, където е на посещение, той обяви, че Красимир Вълчев ще е водач на листата там.
Удължителният закон за бюджета беше приет на първо четене от пленарната залаРедактор: Ина Григорова
