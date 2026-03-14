Народният певец Володя Стоянов изнесе концерти пред българската общност в Канада и Германия по повод Международния ден на жената. Стотици българи се събраха, за да чуят на живо някои от най-обичаните песни на изпълнителя.

23 години след последното си участие в Канада певецът отново излезе на сцена в Монреал и Торонто. Домакини на събитията бяха българите от танцов ансамбъл „Зорница“. Концертите се проведоха и в българската църква „Св. св. Кирил и Методий“ в Монреал, изградена през 1910 г. от български преселници от Егейска Македония.

По думите на Стоянов атмосферата е била изключително емоционална. В Монреал празникът продължил близо шест часа, а в Торонто – около четири. Певецът споделя, че срещите с българите зад граница винаги са специални, защото именно далеч от родината човек осъзнава колко силна е връзката му с нея.

По време на престоя си в Канада изпълнителят спазил и своя лична традиция – да вземе музикален инструмент от мястото, което посещава. Заедно с приятели той избрал нова китара от местен музикален магазин, която ще остане спомен от турнето.

Стоянов посетил и Ниагарски водопад, където също запял пред събралите се хора. Според него срещите с българските общности по света винаги са изпълнени с носталгия и надежда. Мнозина от сънародниците ни в чужбина го питат кога България ще се развива по-добре. Певецът е убеден, че промяната зависи от самите българи и от готовността на всеки да бъде по-съпричастен към другия и да следва примера на Васил Левски.

По време на пътуването си Стоянов споделя и впечатленията си от живота в Канада, която определя като социална държава, където хората могат спокойно да работят и да развиват мечтите си.

Повече гледайте във видеото.