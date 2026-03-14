Дни преди депутатите да излязат в предизборна ваканция, част от формациите призоваха парламентът да продължи да работи. Причината – възможната криза, пред която може да се изправи страната ни заради повишаващите се цени на горивата и приемането на удължителния бюджет.

По правилник се очаква парламентът да излезе в предизборна ваканция на 19 март. До тогава му предстои важната задача да приеме удължителен бюджет на второ четене. Част от формациите предложиха промени, което може да забави процедурата. Друга важна тема в дневния ред е възможната криза с горивата и мерките, които се предлагат. Затова от „Има такъв народ“, например, предложиха парламентът да не спира да работи. ПП-ДБ обаче припомниха, че винаги при необходимост може да бъде свикано извънредно заседание.

Скок на цените на горивата: Правителството подготвя мерки, депутати - с конкретни предложения

Задаващата се криза с горивата лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира от интерконектора с Гърция, като отново остро разкритикува Румен Радев заради договора с „Боташ“. „Тогава Румен Радев и неговото служебно правителство дадоха картите на България и сега с Ердоган си играем, но той държи картите – и неговите, и нашите. За да сме независими, правим всичко това, само че винаги националните предатели са играели най-лошата роля в нашата история“, заяви Бойко Борисов.

Той обяви, че е водил разговор с особения управител на „Лукойл“ Румен Спецов, който е гарантирал, че има запаси от горива до април. Но Борисов добави, че няма да дава съвети на служебното правителство.

„Това правителство е на ПП-ДБ, с прикритите отзад в МВР хора на Румен Радев, защото Копринков и Узунов правят всички кадрови промени в МВР“, каза Борисов.

Вчера парламентът задължи правителството да вземе мерки във връзка с очакваната криза с горивата. От ПП-ДБ обаче са категорични, че това решение е излишно, тъй като кабинетът вече изготвя такива мерки. Разкритикуваха и решението парламентът да задължи Министерския съвет да внесе ратификацията за Съвета за мир на Доналд Тръмп.

„Българският парламент наруши Конституцията, за да обслужи личния пиар дневен ред на Пеевски. Възможно е да паднат акцизите. Ние като дясна формация настояваме парите, които бъдат събрани в резултат на по-високите цени, да бъдат целенасочено използвани за най-нуждаещите се“, каза Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Критики по темата за Съвета за мир дойдоха и от БСП.

„Голямо мнозинство в този парламент последва повелята на Делян Пеевски, който се опитва да внедри България насила в една организация с неясна цел и, бидейки неясна, става опасна“, каза лидерът на БСП Крум Зарков.

Отговориха от ИТН, които гласуваха за ратификацията. „Нищо лошо в това. България е на масата със силните на деня“, каза Станислав Балабанов.

Според ИТН, в очакваната кризисна ситуация заради покачването на цените на горивата, парламентът не трябва да излиза в предизборна ваканция. От формацията предложиха премиерът да иска дерогация за въглищните централи, които да работят на пълна мощност.

