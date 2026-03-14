Ученици на Първа английска езикова гимназия са разработили идея в подкрепа на по-малките съученици. Тя носи името „BRIDGEING”, а целта е да направят прехода за осмокласниците към новата среда по-лесен и по-приятелски.

Легендите гласят, че за „добре дошъл” всеки така наречен „заек” в училище трябва да бъде тормозен от по-големите. А някога основен способ бил и причакването с люта чушка. Макар днес това да не се случва, осмокласниците признават, че новата среда носи стрес.



„На нас ни е изключително трудно да се приспособим”, разказва Дара Гаврилова.

„Със сигурност беше сложно с учителите, с това, че не можех да се запозная с по-големите ученици и да ми помагат”, обяснява Палома Иванова, която вече е 11. Клас.



За да бъде училището приятелско място, а не място за страх и самота, 4 ученички от 12. клас на Първа английска гимназия решават да създадат „мостове” между различните класове.



„Това е първата ученическа менторска програма в България, в която целим по-лесната адаптация на учениците от 8. и 9. клас. „BRIDGEING” идва от думата бридж – мост между поколения. Децата идват наистина с огромно желание”, казва Цветелина Орфеева от 12. Клас.



Но как изглежда на практика? По-големите са ментори, а по-малките – ментита. От буквалното строене на кули и мостове до опознаване на останалите с любопитни въпроси – инициативата „BRIDGEING” успява да излезе и извън рамките на училището.



„След всяка среща ни дават задача, която да направим с ментора си. Моят ментор е много интересен човек – социален, позитивен, двамата са ни напаснали добре. Срещите ще си ги помня за цял живот”, споделя Дара.

„Момче, на което съм ментор, той също е френска паралелка, аз го подготвям. Покрай него се запознавам и с неговите приятели”, казва Палома Иванова.

А по-голямата идея – инициативата да стане начин за общуване и подкрепа и между ученици от различни училища.