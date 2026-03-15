Владимир Ампов-Графа представи новата си книга „Графа Live“, в която разказва откровено за пътя си в музиката - от първите концерти до големите сцени пред хиляди фенове.

Изданието събира лични истории, спомени от турнета и моменти зад кулисите на българската музикална сцена. В книгата изпълнителят описва трудностите в началото на кариерата си, провалите и уроците, които са го изградили като артист.

„Графа Live“ съдържа и над 200 фотографии от концертите на певеца през годините, заснети от различни фотографи. Тя проследява развитието на артиста - от първите му изяви като тийнейджър до концертите на най-големите сцени в България.

Официалното представяне на книгата ще бъде част и от турнето на Графа това лято.

