Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди страните от НАТО, че ги чака "много лошо бъдеще", ако не подкрепят усилията на Вашингтон да отвори Ормузкия проток, през който преминават 20% от световните петролни доставки. Американският лидер изрази тази позиция в интервю за в. "Файненшъл таймс".

В началото на третата седмицата от войната, която САЩ и Израел водят срещу Иран, пазарите в Азия отвориха с предпазливост, като цената на суровия петрол тип "Брент" се повиши до над 104 долара.



Франция, Германия и Австралия вече обявиха, че няма да изпращат свои кораби в протока. Въпреки многократните твърдения на Вашингтон, че са унищожили военния потенциал на Иран, атаките с дронове продължават да заплашват държавите от Персийския залив.

"По мое мнение на практика сме победили Иран. Предполагам, че може да окажат малко съпротива, но не много. Както знаете, унищожихме въздушните им и военноморските им сили, както и противовъздушната им отбрана. Те вече нямат никаква въздушна защита - унищожихме ръководството им два или три пъти, може би три. Скоро ще разберем. Те искат да преговарят. Много искат, но не мисля, че в момента са готови да направят това, което трябва", заяви Доналд Тръмп.

Американският президент отбеляза, че срещата му с китайския президент Си Цзинпин, която е насрочена за края март, може да бъде отложена.

"Мисля, че Китай също може да помогне, защото Китай получава 90% от петрола си от протока", каза президентът на САЩ във връзка с мерките, които се опитва да приложи за отмяната на наложената от Иран блокада. Тръмп подчерта, че би искал да знае каква е позицията на Пекин, преди да направи визитата си.

"Може да се забавим", каза той по повод планираното пътуване.

По думите на Тръмп страните, които получават енергоносители през Ормузкия проток, би трябвало да помогнат за защитата на морския път. "Напълно уместно е хората, които извличат полза от пролива, да допринесат за това там да не се случи нищо лошо", обясни президентът.

Тръмп говори пред "Файненшъл таймс", след като американският финансов министър Скот Бесент се срещна с китайския вицепремиер Хъ Лифън в Париж, за да обсъдят с планираната среща на върха в Пекин.

Си покани Тръмп в Китай, когато двамата лидери се срещнаха в Южна Корея в края на октомври и постигнаха примирие в търговската и технологичната война между Вашингтон и Пекин. От китайска страна няма никакви признаци за желание визитата да бъде отлагана въпреки конфликта в Иран, който е основен доставчик на петрол за Китай, коментира "Файненшъл таймс".

