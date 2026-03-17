Удължителният закон за бюджета влиза на второ четене в ресорната комисия в парламента. Той трябва да бъде приет преди депутатите да излязат във ваканция заради началото на предизборната кампания. Тя започва в полунощ на 19 срещу 20 март.



Настоящото удължаване на бюджета е в сила до края на месеца. Според заложените промени новият удължителен закон ще важи до приемане на редовен държавен бюджет.

Редактор: Станимира Шикова