Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Лондон, където се срещна с британския премиер Киър Стармър и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Държавният глава беше приет и от британския крал Чарлз Трети, заяви говорителят на украинското президентство Сергий Никифоров.

Британският кралски двор разпространи в социалните мрежи снимка от срещата, на която се вижда как Зеленски се ръкува с монарха. Това е четвъртата среща на Зеленски с крал Чарлз Трети в Бъкингамския дворец.

"Наистина е важно добре да разбираме, че трябва да задържим вниманието си върху Украйна. Очевидно е, че има война в Иран и други събития в Близкия изток, но не може да губим от поглед това, което се случва в Украйна", каза Стармър при посрещането на Зеленски на "Даунинг стрийт".

Украинският президент каза, че иска да обсъди със Стармър дипломатическите усилия и напредък в преговорите между САЩ и Русия за слагане на край на конфликта.

Планирано е подписване на ново споразумение между Обединеното кралство и Украйна в сферата на отбраната.

Зеленски ще направи и обръщение към членовете на британския парламент.

Миналата седмица украинският президент посети Париж, а предстои негова визита в Мадрид.

Преди пристигането му в Лондон от канцеларията на Стармър заявиха, че двете страни имат намерение да подпишат партньорство в областта на отбраната, в което по-специално ще бъдат отчетени рисковете от евтините дронове. Зеленски иска да изтъкне опита на страната му в прехващане на безпилотни летателни машини, които са по ирански проект и са използвани от Русия за ежедневните ѝ удари по територията на Украйна.

