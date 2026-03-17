Директорът на Националния център за борба с тероризма в САЩ подаде оставка в знак на несъгласие с войната срещу Иран. Той заяви, че страната не представлява непосредствена заплаха за Америка. Джоузеф Кент обяви решението си в писмо до президента Доналд Тръмп, в което посочва, че не може да подкрепи продължаващия конфликт.

Кент, който е бивш член на специалните части „Зелени барети“ с участие в няколко бойни мисии, заяви, че Иран не представлява непосредствена опасност за САЩ и твърди, че конфликтът е започнал под натиск от Израел и негови съюзници в САЩ.

Той е първият високопоставен представител на администрацията на Тръмп, който напуска поста си заради войната. В писмото си Кент припомня, че досега самият Тръмп е възприемал конфликтите в Близкия изток като вредни за САЩ, тъй като струват човешки животи и изтощават ресурсите на страната. По думите му още в началото на мандата влиятелни фигури от Израел и американски медии са водили кампания, която е насърчила военни действия срещу Иран и е подкопала политиката „Америка на първо място“.

Кент твърди, че президентът е бил подведен да вярва, че съществува непосредствена заплаха и че военна намеса би довела до бърза победа. Той сравнява ситуацията с войната в Ирак, която, по думите му, е струвала живота на хиляди американски военнослужещи.

„Не мога да подкрепя изпращането на ново поколение американци да се бият и да умират във война, която не носи полза за страната“, заявява Кент.

ВСИЧКО ЗА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В БЛИЗКИЯ ИЗТОК ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Габриела Павлова