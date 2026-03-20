В последните години изборният процес в България все по-често се оказва в центъра на обществени съмнения и скандали, свързани с нарушения, манипулации и липса на прозрачност. Разпространени видеозаписи, аудиофайлове и статистически данни поставят под въпрос коректността на отчитането на вота и работата на секционните избирателни комисии. Конкретни случаи от различни населени места, както и високият дял на недействителните бюлетини, очертават тревожна картина. Да си припомним част от тях.

„Баче Цено от Малорад“

След местните избори през октомври 2023 г. общественото внимание беше привлечено от скандален видеозапис от секция във врачанското село Малорад. На кадрите се чува мъжки глас, който казва: „Тук сме си наши момчета, щете ли да помогнем на Мартин, на някой, на баче Цено?“. Следва съгласие, а председателят на секционната комисия започва да преправя изборните книжа. В същото време друга жена дава указания вратата да остане затворена.

По-късно председателят и един от членовете на комисията бяха осъдени на пет месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок. Те бяха признати за виновни в умишлено поставяне на преференции върху бюлетини, в които такива не са били отбелязани, както и в подписване на протокол с манипулирани резултати.

„Наведи се повече“

Друг случай предизвика съмнения по време на парламентарните избори през октомври 2024 г. в Белица. В разпространено видео се вижда член на секционна комисия да държи химикалка и вероятно да пише в квадратчетата за партии и коалиции. Замесената жена отрече да е извършвала манипулации, като обясни, че само е посочвала елементи от бюлетината. Въпреки тези твърдения, прокуратурата в Разлог се самосезира и започна проверка по случая.

„На Краси му трябват 300“

Съмнения възникнаха и при преброяването на бюлетини в Гърмен по време на същите избори. В аудиозапис се чува изказване: „На Краси му трябват 300. Не ща 250! Искам 300–350“. От контекста се разбира, че става дума за определен брой гласове, необходими за конкретна партия - за „осмицата”. Впоследствие в официалния протокол са отчетени 362 гласа за съответната политическа сила - „ДПС - Ново Начало”, което засилва подозренията за манипулация.

Недействителни бюлетини

При анализа на резултатите от местните избори през 2023 г. в Луковит прави впечатление високият дял на недействителните бюлетини, достигащ 33%. Този процент поражда сериозни въпроси относно правилното отчитане на вота и възможни процедурни нарушения.

В национален мащаб общият брой на недействителните бюлетини възлиза на 412 701, което представлява 15,46% от всички подадени гласове. Тези данни подчертават необходимостта от по-строг контрол и прозрачност.

Редактор: Цветина Петкова