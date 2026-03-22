„На територията на училището не може да се провежда политическа пропаганда”, коментира министърът на образованието проф. Сергей Игнатов в студиото на „Събуди се”. Той говори и за таксите и проверките в частните училища, сигналите за насилие над деца, подготовката на образователната система за предстоящия вот и предложението 20 април да бъде обявен за официален празник.

„Частните училища, както и детските градини, сключват договор с родителите и в този договор са посочени условията за тази година и горе-долу за следващата, защото те знаят каква е тенденцията за увеличаване на таксите”, обясни проф. Сергей Игнатов. Той даде пример с практиката в Нов български университет: „При нас от началото на 90-те години с каквато такса влезеш, с такава ще излезеш”. По повод казуса с изключено дете след родителско недоволство, той подчерта: „Детето има право на образование и прекъсването му създава много проблеми. Мисля, че щетата върху репутацията на това училище е достатъчно тежка”.

Частно училище в София изгони двама шестокласници след спор за такси

„Предадохме всички тези материали в прокуратурата, тъй като министерството не е получило отговори на въпроси как се е появило това дете и каква е била формата му на обучение”, съобщи министърът по повод проверка в частното училище, което е било посещавано от 15-годишното дете, загинало при Околчица. Той уточни, че въпросът с лиценза засега не стои, защото „ако се отнеме лицензът, всъщност ще нанесем удар върху нашата българска политика, тъй като децата ще спрат да изучават български език, българска история и география”.

По повод трагедията с детето от Нова Махала проф. Игнатов коментира, че има информация за насилие. „Имаме информация, че е имало постоянно насилие върху него – вербално или психологически натиск е оказван върху това дете. Имаме такава информация, че учителката е биела това дете”. Той допълни, че прокуратурата се е самосезирала по проблема.

„Напълно възможно е да има корпоративен вот. Директорът, ако е назначен от някоя от партиите, може да оказва някакъв вид влияние върху тези, които работят в училището”, предупреди министърът във връзка с изборния ден. Проф. Игнатов съобщи, че предстои среща с над 200 директори в София, за да се обсъди спазването на закона, който забранява пропагандата в училищата.

Той обяви, че 20 април ще бъде присъствен, но неучебен ден по повод 150-годишнината от Априлското въстание и изрази надежда, че „най-после този празник трябва да бъде официален, ако не и национален празник на България”.

„Когато имаме бюджет, може би ще бъдат възможни. На този етап – не”, отговори министърът на въпрос за исканото от синдикатите 20-процентно увеличение на учителските заплати.

