Андрей Гюров и служебният министър на икономиката и индустрията Ирина Щонова проведоха среща с представители на Сдружение за модерна търговия. Тя е част от поредица разговори, които правителството провежда във връзка с изготвянето на цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите.

Служебният премиер подчерта, че ще бъдат разгледани всички възможни действия в рамките на удължителния бюджет, с който работи правителството. Гюров информира още, че подготвеният пакет от мерки няма да изкривява пазара, а ще бъде насочен към подкрепа на най-уязвимите групи.

Участниците в срещата изразиха мнение, че към момента няма достатъчно основания за поскъпване на храните, като същевременно подчертаха, че ситуацията остава динамична и ще бъде следена отблизо.

Министър-председателят посочи, че ситуацията в Близкия изток е поредното предизвикателство след кризите около COVID-19 и войната в Украйна, но на този етап няма място за притеснение сред българските граждани. „Важно е да се действа разумно и балансирано. Подготвяните мерки ще бъдат внимателно таргетирани и насочени към подкрепа на най-уязвимите“, увери той.

