Млад иберийски рис, хванат по време на лов, спечели наградата „Фотограф на дивата природа на годината“ на People's Choice Award за 2026 г.
• Впечатляващото изображение, озаглавено „Летящ гризач“, е направено от австрийския фотограф Йозеф Стефан по време на двуседмичен престой в Торе де Хуан Абад, в испанската провинция Сиудад Реал. Той прекарал няколко дни в скривалище, когато младият рис внезапно се появил с плячката си и започнал многократно да я хвърля във въздуха и да я хваща отново.
Иберийският рис е една от най-редките диви котки в света. Той беше на ръба на изчезване в началото на 2000-те години, като останаха по-малко от 100 индивида. Благодарение на дългосрочните усилия за опазване и възстановяване на популацията, тя е достигнала днес до над 2000. Въпреки това видът изложен на риск.
Останалите 24 номинирани фотографии получиха рекордните 85 917 гласа. Освен снимката на риса, още четирима други финалисти бяха високо оценени.
• "Семейна почивка“ от Кристофър Паеткау (Канада)
Фотографията представя майка полярна мечка и трите ѝ малки, които правят пауза след дълго пътуване по крайбрежието на залива Хъдсън.
• "Красавицата срещу звяра“ от Александър Брисон (Швейцария)
Изображението е направено в резерват в залива Уолвис, Намибия, и представя група малки фламинго, които се събират под електропроводи по залез слънце. Когато две птици най-накрая се издигат, движението им пресича индустриалната сцена.
• „Танцувайки в светлините на фаровете“ от Уил Никълс (Великобритания)
Второто изображение е "Красавицата срещу звяра"
Кадърът е заснет в Национален парк "Джаспър" в Канада, когато две мечки бяха забелязани да се бият по средата на път.
• Безкрайна борба“ от Кохей Нагира (Япония)
Фотографията е заснета на полуостров Ноцуке в Япония, където е забелязан елен, носещ главата на съперник след битка.
Всички изображения от конкурса можете да видите ТУК. Петте финалисти ще бъдат показани онлайн и в Лондонския музей по естествена история до края на изложбата в неделя, 12 юли 2026 г.Редактор: Цветина Петрова
