Испанската певица Росалия беше принудена да прекъсне концерта си в Милано, Италия, заради силно хранително отравяне. Инцидентът беше заснет от присъстващи фенове и публикуван в социалните мрежи, а информацията беше потвърдена от АФП. Кадрите показват как 33-годишната изпълнителка и носителка на награда „Грами” излиза на сцената в „Унипол Форум”, но скоро след началото спира шоуто, за да сподели с публиката, че не се чувства добре.

„Опитах се да изнеса този концерт. От самото начало се чувствах зле. Имам силно хранително отравяне”, казва тя на английски език във видео, споделено в социалната мрежа X. Росалия допълва, че е имала голямо желание да издържи докрай и да поднесе най-доброто представяне на своите почитатели, но физическото ѝ състояние е направило това невъзможно.

Раздадоха "Грами" за латино музика (СНИМКИ)

Във видеото се вижда как видимо натъжената певица прави последен опит да продължи, но в крайна сметка изпраща целувка на феновете и напуска сцената, държейки ръка върху корема си. Публиката в Милано изпрати звездата с аплодименти и подкрепа въпреки прекъснатото шоу.

Испанската изпълнителка, която е сочена за един от най-многостранните таланти в съвременната музика, в момента е на международно турне. Обиколката започна по-рано този месец във Франция и се очаква да приключи в Пуерто Рико през септември.

Само преди седмици Росалия спечели и престижната награда БРИТ за най-добра международна изпълнителка. Признанието дойде след успеха на нейния четвърти албум Lux, който привлече вниманието на критиката с песни на 13 различни езика, сред които немски, английски, сицилиански и испански.

