2 000 кораба и 20 000 моряци са блокирани в Ормузкия проток, сочат данните на Международната морска организация. Оттам настояват за хуманитарен коридор, който да осигури безопасно изтегляне на корабите от зоната. Капитан Димитър Димитров от Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани каза, че настояват моряците да получат нормални условия на труд, въпреки военната ситуация.

Той посочи, че много компании вече изтеглят екипите си от кораби, които са в района.

Иран: Позволяваме на кораби от някои държави да преминават през Ормузкия проток

Капитанът допълни, че през вчерашния ден 10 плавателни съда са преминали през пролива заради конкретни разрешения от страна на Иран, които се взимат по дипломатичен път.

