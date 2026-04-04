Силни земетресения бяха регистрирани край Тайван и в Австралия, предаде "Ройтерс".

Трусът, разтърсил град Хуалиен, на западното тайванско крайбрежие, е бил с магнитуд 5,5. Той е станал на дълбочина от над 22 километра, каза Геоложката служба на САЩ.

Малко по-късно германският Изследователски център по геонауки съобщи за земетресение от 6 по Рихтер в Северната територия на Австралия. Трусът е станал в неделя след полунощ местно време на дълбочина от 10 километра.

Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Тихоокеанският огнен пръстен е най-сеизмичният район на Земята. Там често стават земетресения и изригват вулкани.

