Вечерта на 3 април двама мъже от България са направили опит за кражба в предприятие за гуми в австрийския град Залцбург, съобщи австрийската медия Krone.

По данни на полицията заподозрените, на 45 и 48 години, са пристигнали с микробус, но са били прекъснати от свидетели.

Вместо да продължат товаренето, те изоставили всичко и избягали пеша. В изоставеното превозно средство разследващите са открили няколко гуми и автомобилни акумулатори, както и документи.

Незабавното издирване засега не е дало резултат. Полицията продължава разследването, за да установи произхода на иззетите вещи и местонахождението на заподозрените.

