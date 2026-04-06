Иран екзекутира мъж, осъден за дейности в полза на Израел и САЩ по време на вълната от антиправителствени протести по-рано тази година, съобщи съдебната власт. „Али Фахим, един от вражеските елементи, участвали в терористичните бунтове през януари беше обесен, след като Върховният съд преразгледа делото и потвърди присъдата“, се посочва в сайта на съдебната власт „Мизан Онлайн“.

Екзекуцията му е последната, свързана с протестите, които избухнаха в Иран в края на декември срещу нарастващите разходи за живот, преди да се превърнат в антиправителствени демонстрации в цялата страна, достигайки своя пик на 8 и 9 януари. Фахим е бил осъден за дейности срещу Иран в полза на „сионисткия режим и Съединените щати“, както и за проникване в секретен военен обект с цел отнемане на оръжие.

Иранските власти заявиха, че митингите през декември са започнали мирно, преди да се превърнат в „подклаждани от чужди сили безредици“, съпроводени с убийства и вандализъм. Техеран съобщи, че по време на безредиците са били убити над 3000 души, включително членове на силите за сигурност и минувачи, и приписа насилието на „терористични актове“. Базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека (HRANA) обаче твърди, че е регистрирала над 7000 смъртни случая, по-голямата част от които са протестиращи, и добавя, че броят на жертвите може да е по-висок.

