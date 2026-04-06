Две пациентки получиха шанс за нов живот след реализирана донорска ситуация с 43-годишна жена от София, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчна аневризма. Благодарение на решението на близките ѝ да дарят органите, са извършени бъбречна и сърдечна трансплантация в две столични болници.

В УМБАЛ „Александровска“ 64-годишна жена с хронична бъбречна недостатъчност получи нов бъбрек. Тя е била на хемодиализно лечение в продължение на две години и е избрана измежду девет пациенти заради най-висока степен на съвместимост. Операцията е извършена от екипите на доц. Пламен Димитров и доц. Владислав Младенов, като към момента пациентката се възстановява в интензивно отделение в стабилно състояние.

Извършиха алогенна трансплантация в ИСУЛ на бебето с 1 млн. левкоцита

Междувременно в УМБАЛ „Св. Екатерина“ е извършена първата за годината сърдечна трансплантация. Реципиентът е 34-годишна жена с дилатативна кардиомиопатия. Интервенцията, продължила близо шест часа, е извършена от екипа на проф. Димитър Петков и е преминала успешно. Пациентката е под 24-часово наблюдение, като състоянието ѝ също е стабилно.

Поради липса на подходящ реципиент, вторият бъбрек от донора не е бил трансплантиран.

Блничните екипи изразяват съболезнования към близките на починалата жена и благодарност за тяхното хуманно решение.

