-
Нови рекорди в цените на горивата в Германия
-
Автобусни фирми в Бургаско настояват за вдигане на цените на билетите
-
Велики вторник: Църквата припомня притчата за десетте девици
-
Спортни новини (06.04.2026 - късна)
-
Пренарежда ли се пазарът на труда в България
-
Shapeshift Festival ще търси взаимодействието между човека и алгоритмите
Престижното звание се присъжда след дългогодишно обучение и традиционни публични дебати
Тринадесет монаси бяха удостоени с престижната тибетска будистка академична степен, еквивалентна на докторска степен в съвременното образование. Церемонията се проведе в храма Джоканг - най-свещеното религиозно средище в тибетската столица Лхаса.
Монасите преминаха през традиционен публичен дебат и дългогодишна система на обучение и изпити, преди да получат най-високото звание в образователната йерархия. Тази традиция датира от около 900 години. За мнозина монаси придобиването на степента е върховно духовно постижение и цел за цял живот.Редактор: Мария Барабашка
Последвайте ни