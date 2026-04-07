Тринадесет монаси бяха удостоени с престижната тибетска будистка академична степен, еквивалентна на докторска степен в съвременното образование. Церемонията се проведе в храма Джоканг - най-свещеното религиозно средище в тибетската столица Лхаса.

Монасите преминаха през традиционен публичен дебат и дългогодишна система на обучение и изпити, преди да получат най-високото звание в образователната йерархия. Тази традиция датира от около 900 години. За мнозина монаси придобиването на степента е върховно духовно постижение и цел за цял живот.

