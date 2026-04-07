Легендарната група "Клас" отбелязва 40 години на сцената. Музикантите се завръщат с ново видео на песента "Тъгувам по теб", която никога не е имала клип.

"Това, което не се промени през тези четири десетилети е отношението към музиката и към света, който ни заобикаля. А той се отразява в посланията на нашите песни", сподели Бойко Петков, вокал и бас на група "Клас"

"Също така и уважението помежду ни - то си остана през годините, а това е много важно, за да правим нещо заедно", заяви от своя страна Момчил Колев.

А китаристът Иван Градинаров беше категоричен, че е запазил "детското в себе си".

Тримата музиканти разказа подробности за клипа към песента "Тъгувам по теб". "Това е нов запис. Тази визия изискваше нов звук - по-модерен и съвременен", заяви Петков.

Иван Градинаров разказа как е възникнала идеята за видеото. "Харесах си една китара, която ме наведе на мисълта за стиймпънк визия - китарата от клипа. Поръчах я, купих я и оттам тръгна всичко. Седнах, измислих клипа и го обсъдихме с Бойко", обясни той.

И допълни: "Основната идея е комбинация между фентъзи, носталгия и технологии. Един поглед назад, но и докосване до съвременността".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова