13-годишно момиче е в тежко състояние след катастрофата, която стана в понеделник край Добрич.

Припомняме, че инцидентът се случи на пътя Силистра-Добрич - в района на село Хитово. Кола навлязла в лентата за насрещно движение и се блъснала челно в камион.

В лекия автомобил пътували пет жени - всички граждани на Израел. На място загива 34-годишна пасажерка, а 13-годишно момиче е в кома с черепно-мозъчна травма и с опасност за живота. Друга жена на 65 години е с фрактура на ребра и пневмоторакс - с опасност за живота. 49-годишна израелка е с фрактура на ребра, а петата жена на 33 години е с охлузни рани и е освободена за домашно лечение.

Водачът на товарния автомобил е без наранявания, съобщава Darik News . Той е с отрицателни проби за алкохол и наркотици.

