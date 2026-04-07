Иран съобщи за нови взривове на остров Харг, намиращ се в Персийския залив и имащ стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, предаде ДПА. Иранската агенция Мехр съобщи днес, че островът е под обстрел.

Американската армия нанесе въздушни удари по острова в средата на миналия месец. Засега няма подробности какви цели са атакувани.

Защо островите край иранските брегове се превърнаха във фокус на войната

В залива са разположени няколко острова със стратегическо значение за Иран – южно от континенталната част на Ислямската република. Те също имат важна роля за иранската икономика. На остров Харг се намира най-важният терминал за износ на ирански суров петрол през Залива. Голяма част от нефтената продукция на Иран преминава оттам.

Снимка: Харг, БТА

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не изключва американските сили да превземат иранския остров Харг. От своя страна, първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф предупреди, че всеки, който се опита да окупира острова, ще "гори в ада".

