Легендарният румънски футболист и треньор Мирча Луческу напусна този свят на 80-годишна възраст. Смъртта му бе потвърдена от Университетската спешна болница в Букурещ. Той е бил хоспитализиран, след като е получил инфаркт в петък сутринта.

„Г-н Мирча Луческу беше един от най-успешните румънски треньори и играчи – първият, класирал националния отбор на Румъния за европейско първенство през 1984 година. Цели поколения румънци израснаха с него в сърцата си като с национален символ”, споделиха от болницата в официално изявление.

Луческу имаше дългогодишна треньорска кариера. Той бе във втория си престой начело на Румъния, докато не се оттегли, след като му прилоша по време на тренировка. Три дни по-рано северните ни съседи отпаднаха от борбата за класиране на Мондиал 2026 след загуба от Турция в плейоф.

Като играч Луческу извежда Румъния с капитанската лента на Световното първенство през 1970 г.

На клубно ниво, като наставник, той печели Купата на УЕФА с „Шахтьор” (Донецк) през 2009 г. и Суперкупата на УЕФА с „Галатасарай” през 2000 г.

Редактор: Мария Барабашка